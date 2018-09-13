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15 сентября в Ижевске пройдет акция «Чистый берег»

12 сентября
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В рамках Всемирного дня чистоты 15 сентября с 10-00 до 14-30 будет проводиться субботник по очистке прибрежной полосы реки Иж «Чистый берег». Акция пройдет силами общественных организаций и волонтерских движений при поддержке АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР».

Big13627920150621img 7337 15 сентября в Ижевске пройдет акция «Чистый берег»

В ходе акции будет проведена очистка прибрежной полосы реки Иж в районе моста от пер. Октябрьского к ул. Делегатской с применением раздельного сбора мусора и уборкой валежника.

Об участии в экосубботнике «Чистый берег» уже заявили: Ижевские дайверы ОСВОД, Удмуртское региональное отделение «Всероссийский студенческий корпус спасателей», неформальные экологические сообщества «Источник жизни» и «Зеленый паровоз», экологическая общественная организация ЭКА, а также неравнодушные граждане Ижевска. Ожидается, что в субботнике примут участие более 100 человек.

Активное содействие в проведении субботника оказывают: администрации Первомайского и Ленинского района г. Ижевска, ГУ МЧС России по УР, МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства.

В программе мероприятия, помимо уборки прибрежных территорий, планируется проведение эколектория и пикника на свежем воздухе.

Фото newsvl.ru

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