В ходе акции будет проведена очистка прибрежной полосы реки Иж в районе моста от пер. Октябрьского к ул. Делегатской с применением раздельного сбора мусора и уборкой валежника.
Об участии в экосубботнике «Чистый берег» уже заявили: Ижевские дайверы ОСВОД, Удмуртское региональное отделение «Всероссийский студенческий корпус спасателей», неформальные экологические сообщества «Источник жизни» и «Зеленый паровоз», экологическая общественная организация ЭКА, а также неравнодушные граждане Ижевска. Ожидается, что в субботнике примут участие более 100 человек.
Активное содействие в проведении субботника оказывают: администрации Первомайского и Ленинского района г. Ижевска, ГУ МЧС России по УР, МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства.
В программе мероприятия, помимо уборки прибрежных территорий, планируется проведение эколектория и пикника на свежем воздухе.
Фото newsvl.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.