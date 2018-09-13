Экологический арт-объект установлен у Ижевского вокзала **На площади у Ижевского железнодорожного вокзала открыт специальный экологический арт-объект. Он пре...

Свалка – не место для мусора Ижевчане могут внести вклад в дело по очистке окружающей среды 11 июня в Устиновском районе Ижевска прошёл квест-субботник «Чистые игры» - мероприятие, направленное...

Удмуртия как экологический ориентир. Московские социологии изучают готовность родникового края к сбору и утилизации отходов **По данным различных исследований, в наши дни вопросы экологии волнуют жителей России порой даже бол...