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15-метровая водонапорная башня упала в Балезинском районе

3 апреля
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Gallery000031e 15-метровая водонапорная башня упала в Балезинском районе

Водонапорная башня упала в деревне Нововолково Балезинского района. ЧП произошло в воскресенье, 2 апреля, около 8 часов утра, сообщает официальный сайт района.

Отмечается, что водонапорная башня из металла высотой 15м была установлена ООО «АтлантСтрой» (г.Сарапул) в октябре 2015 года.

В понедельник, 3 апреля, водоснабжение в населенном пункте осуществляется без перебоев, за исключением двух улиц - Молодежная и Мира. Для подачи водоснабжения населению организован график включения насоса в автоматическом режиме, общий контроль за работой насоса осуществляет староста населенного пункта.

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