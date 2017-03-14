В среду, 15 марта, с 9.00 часов в Ижевске зазвучат электросирены, пройдет проверка региональной системы централизованного оповещения.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, проверка пройдет в соответствии с Планами основных мероприятий УР и города Ижевска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.
Фото: bryansku.ru
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