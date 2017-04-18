15 апреля вместе с горожанами на субботник вышли сотрудники администрации города Ижевска, депутаты Городской думы, члены Общественной палаты. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска.
— По традиции каждый год весной мы все вместе выходим на субботники, чтобы очистить город от мусора, накопившегося после зимы. За всеми структурными подразделениями администрации, районными администрациями закреплены городские территории, - рассказал Глава Ижевска Юрий Тюрин. – Службы благоустройства в весенний период работают ежедневно и круглосуточно: убирают смёт с улиц, собирают мусор, приводят в порядок бордюры и ограждения. Все вместе мы должны к майским праздникам навести в Ижевске чистоту.
Депутаты Городской думы прибирались и приводили в порядок бульвар Гоголя.
— Уже в этом году бульвар должен преобразиться, уверен, он станет прекрасной площадкой для отдыха горожан, - отметил Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.
Всего 15 апреля в столице республики провели более трехсот субботников. В них участвовали около восьми тысяч горожан,.
Самым массовым стал субботник в Индустриальном районе Ижевска — на ворошение снега и уборку мусора вышли 1355 жителей округа. Стали чистыми 160 дворов, территории больниц, школ, детских садов. Убрано более 150 объектов несанкционированной рекламы.
Общая площадь убранной территории в столице Удмуртии составила свыше тысячи квадратных метров, вывезено 538 кубометров мусора.
В муниципалитете Ижевска напоминают: горожанам, желающим принять участие в субботниках, нужно заранее обратиться в свои управляющие компании, районные Администрации или Управление благоустройства и транспорта. Всем группам инициативных горожан определят территорию для уборки и складирования мусора, предоставят мешки для мусора и перчатки.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска.
Фото: Информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска.
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