14 учреждений культуры Удмуртии присоединятся ко всероссийской акции «Ночь искусств». Это ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением акций «Ночь в музее», «Библионочь», «Ночь музыки». Основные мероприятия акции пройдут под девизом «Искусство объединяет».
Как сообщает пресс-служба Минкультуры республики, одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.
В частности, в Музее изобразительных искусств 4 ноября с 12 до 15 часов будет работать аттракцион виртуальной реальности от клуба Portal VR, благодаря которому у посетителей появится возможность совершить виртуальные прогулки по музеям мира. Для самых маленьких друзей музея с 12 до 13 часов музыкальный театр-студия «Камертон» представит спектакль, посвященный Году экологии. Также запланированы авторская экскурсия художника Александра Чувашева, концерт учащихся фортепианного отделения ДШИ №2 им. П. И. Чайковского г. Ижевска, лауреатов Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов, кинопоказ документальных фильмов от клуба «Бриколаж» и многое другое.
Посмотреть все события Ночи искусств – 2017 можно здесь.
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