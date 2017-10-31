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14 учреждений культуры Удмуртии присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»

30 октября
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Мероприятия акции пройдут с 1 по 4 ноября

8d1b4e1b6218976e3c6117ce9d013999 14 учреждений культуры Удмуртии присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»

14 учреждений культуры Удмуртии присоединятся ко всероссийской акции «Ночь искусств». Это ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением акций «Ночь в музее», «Библионочь», «Ночь музыки». Основные мероприятия акции пройдут под девизом «Искусство объединяет».

Как сообщает пресс-служба Минкультуры республики, одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

В частности, в Музее изобразительных искусств 4 ноября с 12 до 15 часов будет работать аттракцион виртуальной реальности от клуба Portal VR, благодаря которому у посетителей появится возможность совершить виртуальные прогулки по музеям мира. Для самых маленьких друзей музея с 12 до 13 часов музыкальный театр-студия «Камертон» представит спектакль, посвященный Году экологии. Также запланированы авторская экскурсия художника Александра Чувашева, концерт учащихся фортепианного отделения ДШИ №2 им. П. И. Чайковского г. Ижевска, лауреатов Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов, кинопоказ документальных фильмов от клуба «Бриколаж» и многое другое.

Посмотреть все события Ночи искусств – 2017 можно здесь.

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