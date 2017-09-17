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14 школьных автобусов поступят в Удмуртию в 2017 году

7 сентября
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04b43e29 fde3 0642 baf6 bb03edc49c751 14 школьных автобусов поступят в Удмуртию в 2017 году

14 новых школьных автобусов поступят в Удмуртию до конца 2017 года. Их приобретет для республики Минпромторг России на средства, выделенные из резервного фонда правительства страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.

В числе новых автобусов будет пять небольших на 10-12 пассажиров транспортных средств производства автомобильного завода «ГАЗ». Еще девять автобусов вместимостью 22-24 человека приобретут у Павловского автобусного завода.

Всего в соответствии с распоряжением правительства закупят 1549 автобусов для 77 регионов страны.

Фото: Advis.ru

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