Использование наушников при нахождении на проезжей части едва не привело к гибели ребенка в Ижевске.
Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, около 11:30 часов, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. 14-летняя девочка пересекала проезжую часть спиной к направлению движения транспорта, при этом была в наушниках.
51-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершает наезд на подростка, в результате ДТП девочка получает травмы.
Госавтоинспекция обращается к родителям несовершеннолетних детей: уважаемые родители! Доходчиво объясните ребенку, что использование различных электронных устройств и всевозможных современных гаджетов недопустимо при нахождении на проезжей части дороги! Внимание должно быть сконцентрировано на безопасном переходе, а не на прослушивании любимого музыкального трека.
Фото: cod63.ru
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