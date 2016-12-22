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14-летняя девочка с наушниками в ушах попала под колеса авто в Ижевске

19 декабря
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Inomarka v chapaevske protaranila gazoprovod 14-летняя девочка с наушниками в ушах попала под колеса авто в Ижевске

Использование наушников при нахождении на проезжей части едва не привело к гибели ребенка в Ижевске.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, около 11:30 часов, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. 14-летняя девочка пересекала проезжую часть спиной к направлению движения транспорта, при этом была в наушниках.

51-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершает наезд на подростка, в результате ДТП девочка получает травмы.

Госавтоинспекция обращается к родителям несовершеннолетних детей: уважаемые родители! Доходчиво объясните ребенку, что использование различных электронных устройств и всевозможных современных гаджетов недопустимо при нахождении на проезжей части дороги! Внимание должно быть сконцентрировано на безопасном переходе, а не на прослушивании любимого музыкального трека.

Фото: cod63.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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