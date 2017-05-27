Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии провели рейд по выявлению несанкционированных свалок в Ижевске и Завьялово. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.
Многие из свалок отмечены на интерактивной карте ОНФ «Генеральная уборка». Только два объекта после обращений ОНФ были ликвидированы. Это свалка на месте бывшей остановки общественного транспорта на пересечении улиц Автозаводской и Сабурова и свалка в овраге в Завьялово на улице Гольянской. Теперь на интерактивной карте они из желтого цвета будут окрашены в победный зеленый.
«Администрация Завьяловского района отреагировала на запрос ОНФ и ликвидировала свалку. Теперь самое главное – сохранить эту чистоту. А вот ситуация с ликвидацией несанкционированного складирования мусора на территории поисково-спасательной службы на Воткинском шоссе, к сожалению, пока не изменилась. Данный вопрос продолжим держать под особым контролем», – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.
Самой масштабной по территории распространения оказалась стихийная свалка в Ленинском районе Ижевска возле Александровского кладбища. Она представляет собой целый веер мусорных куч. Как увидели активисты ОНФ, сюда выбрасывается мусор не только бытовой, но и строительный.
«По сути, здесь целый комплекс материалов: композиты, чермет, даже есть останки автомобилей, старой мебели. И все это, если не убрать, будет не то что годами, а столетиями загнивать и отравлять почву и близлежащий водоем. Поэтому необходимо закрывать доступ к данной территории и вывозить скопившийся мусор», – отметил эксперт ОНФ Владимир Любимов.
Адрес следующей свалки подсказали жители микрорайона Соцгород. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ОНФ в Удмуртской Республике» они сообщили, что напротив Дома дружбы народов во дворе домов на улице Орджоникидзе рядом с детским садом №39 уже не первый год лежит строительный мусор. Побывав на обозначенном объекте, активисты ОНФ зафиксировали, что наряду со строительными отходами здесь залежи и бытового мусора. В нескольких метрах от стихийной свалки расположен детский сад.
«Дети каждый день видят это безобразие. Какой пример взрослые подают им? Мы сколько угодно можем говорить нашим детям об охране природы, но, если они будут видеть такой беспорядок, ничего не изменится. Считаем, администрации Ижевска необходимо вывезти скопившийся мусор, привести территорию в порядок и восстановить дворовую детскую площадку», – подчеркнул Евгений Сомов.
По итогам рейда региональное отделение Народного фронта направит обращения в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, природоохранную прокуратуру Удмуртии, администрацию Ижевска, районные администрации муниципалитета. А по свалке возле детского сада – дополнительно в региональное управление Роспотребнадзора. Изменение ситуации по указанным объектам активисты ОНФ берут под контроль.
На сегодняшний день на интерактивной карте http://kartasvalok.ru/ проекта ОНФ «Генеральная уборка» отмечено более 130 отметок стихийных свалок и несанкционированных полигонов в Удмуртии.
Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Удмуртии
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