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13 ребят представляют Удмуртию на V-ом слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

8 октября
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За звание лучших в округе борются поисковики республиканской молодежной общественной организации «Долг».

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b31 13 ребят представляют Удмуртию на V-ом слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

Открытие V окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округ «Никто не забыт» состоялось 6 октября 2018 года в Оренбурге во Дворце творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко.

Для участия в церемонии, собравшей около 300 представителей поисковых отрядов из 14 регионов округа, прибыли помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания региона, ветераны Великой Отечественной войны.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам и гостям мероприятия обратился Владимир Колчин: «Слет поисковых отрядов «Никто не забыт» – это важнейшее окружное мероприятие, направленное на развитие поискового движения в России. Слет способствует формированию патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширению и продвижению поискового движения, выявлению, выработке и распространению лучших практик в его организации, координации деятельности поисковых отрядов округа, обмену опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества».

В Приволжском федеральном округе на протяжении последних лет идет серьезная работа по развитию патриотического движения. В числе окружных общественных проектов, реализуемых с 2013 года, приоритетное место занимают те, которые связаны с воспитанием молодежи. Это проект развития кадетского образования «КаДетство», окружная военно-патриотическая игра «Зарница Поволжья», в которой ежегодно принимают участие более 230 тыс. школьников, оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец» и, конечно, окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт».

С 6 по 8 октября пройдут конкурсные испытания «Презентация поискового отряда», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи». Для участников слета будут организованы обзорная экскурсия по Оренбургскому президентскому кадетскому училищу, игра «Лазарет», конкурс «Тропа разведчика», посещение «Веревочного парка», а также занятии на скалодроме и многочисленные мастер-классы.

Одним из итоговых мероприятий слета станет круглый стол «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в тыловых регионах».

Справочно:

Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» является одним из общественно значимых молодежных проектов Приволжского федерального округа, реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО при поддержке Фонда содействия развитию гражданского общества ПФО и Общероссийского движения «Поисковое движение России». Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о Великой Отечественной войне, Великой Победе 1945 года.

«Поисковое движение России» создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов, региональные отделения Движения действуют в 82 субъектах Российской Федерации.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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