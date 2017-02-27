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128 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Удмуртии в праздники и выходные

27 февраля
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Dsc06785 128 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Удмуртии в праздники и выходные

В праздничные дни - с 22 по 27 февраля - на территории Удмуртии прошли массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права. Итог проверок весьма неутешителен - сотрудники ГИБДД задержали 128 нетрезвых водителей, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

В Ижевске мероприятия проводились на наиболее оживленных участках улиц: 10 лет Октября, Воткинское Шоссе, Новоажимова, Песочная, 9 Января. За время проведения профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД проверили более двух тысяч водителей транспортных средств, более 550 из них были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения, 35 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказались от прохождения освидетельствования.

Во всех случаях транспортные средства, которыми управляли нетрезвые водители, были задержаны и помещены на специализированные охраняемые штрафстоянки.

В проведении профилактических мероприятиях также приняли участие представители общественных организаций и формирований правоохранительной направленности.

При проведении массовых проверок сотрудники ГИБДД напоминали водителям о необходимости соблюдения требований ПДД, правильном выборе скорости вождения, использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также своевременной уплате штрафов.

В ведомстве отмечают, что дорожно-транспортных происшествий, произошедших с участием нетрезвых водителей и повлекших гибель либо ранения участников дорожного движения на территории региона не допущено.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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