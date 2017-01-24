Почти 1200 км дорог планируют отремонтировать в Удмуртии по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Такую предварительную заявку в федеральную целевую программу сформировала республика, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Предложения от регионов в приоритетный проект Министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги» сегодня обсудил с первыми лицами субъектов страны на селекторном совещании руководитель ведомства Максим Соколов. В видеоконференции принял участие Глава Удмуртии Александр Соловьев.
На подготовительном этапе в проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации в рамках ФЦП вошло 1190 км автомобильных дорог.
«В планах этого года по этой программе нам бы хотелось отремонтировать около 128 км автомобильных дорог. Это федеральные трассы, дороги регионального значения, улицы города Ижевска. На эти цели бюджетом программы предусматриваются финансовые средства в размере 1 250 млн рублей: половина этой суммы поступит из федерального бюджета, другая половина – из бюджета республики плюс средства МО «Город Ижевск», - сказал Александр Соловьев.
Как пояснил руководитель региона, проектом предусматривается не только ремонт улично-дорожной сети, но и работы по установке дорожных знаков, светофоров, обустройство дорожного освещения. Принятые меры (программа рассчитана до 2025 года) позволят улучшить качество транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации, а также снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Исполнителями региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации» определены Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР и Администрация города Ижевска. Курирует проект Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев.
Приведём ряд показателей эффективности программы: к концу 2018 года необходимо снизить количество мест концентрации ДТП на 50 процентов, а к 2025 году - на 85 процентов. Увеличить долю протяжённости дорог, соответствующих нормативным требованиям до 50 процентов к концу 2018 года, а к 2025 году - до 85 процентов. Кроме того, до конца 2018 года необходимо сократить долю дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки, до 50 процентов, а к 2025 году - до 11 процентов. Повысить долю граждан, удовлетворённых состоянием дорожной сети до 53 процентов, а к 2025 году - до 75 процентов.
Заседание федерального проектного комитета по согласованию региональных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры территорий запланировано на 30 января.
Как сообщил на селекторе министр транспорта России Максим Соколов, объёмы трансфертов в субъекты РФ из федерального бюджета по ФЦП «Безопасные и качественные дороги» за 2017-2018 годы составят около 30 млрд рублей.
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