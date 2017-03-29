120 тысяч детей отдохнут в лагерях и санаториях Удмуртии в 2017 году. Соответствующее постановление утвердил на этой неделе Президиум Правительства УР.
На организацию отдыха и оздоровления детей республика выделит 131 млн. рублей. За счёт этих средств регион компенсирует часть затрат на приобретение путёвок. Также бюджетные средства будут направлены на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием, на организацию профильных смен и лагерей труда и отдыха, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Как пояснила зам министра образования и науки УР Зоя Суворова, летом 2017 года в Удмуртии состоятся 60 трудовых смен для 700 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята будут заниматься заготовкой сена и сбором лекарственных трав.
Отдельное направление финансирования за счёт республиканского бюджета – укрепление материально-технической базы муниципальных лагерей. В их числе шесть приоритетных объектов – загородный палаточный туристический лагерь «Тюрагай» в Малопургинском районе, детский оздоровительный лагерь «Юный нефтяник» в Шарканском районе, ДОЛ «Энергетик» в Якшур-Бодьинском районе, оздоровительный палаточный лагерь «Черёмушки» в Ижевске, ДОЛ «Орлёнок» в Сарапуле, ДОЛ «Юность» в Воткинске.
Более 11 млн. рублей планируется направить на ремонт и благоустройство территории этих лагерей, создание противопожарной минерализованной полосы по периметру, установку систем видеонаблюдения.
По данным Минобрнауки УР, в целом в Удмуртии в 2017 году будут работать около 700 лагерей, 20 из них – загородные с круглогодичным пребыванием детей. За счёт всех источников финансирования (федеральный и республиканский бюджеты, деньги предприятий, профсоюзных комитетов, средства граждан) разными формами отдыха и оздоровления планируется охватить 120 тысяч человек, не менее чем в 2016 году. В их числе 47 тысяч человек – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети-сироты.
Фото: r164.ru
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