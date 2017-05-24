120 юных жителей Удмуртии в возрасте от 5 до 17 лет участвовали в Региональной робототехнической олимпиаде, которая в течение трех дней проходила в Республиканском центре детского и молодежного инновационного творчества "Технотроника". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.
Как отметила на открытии олимпиады Н.К. Медведева, директор Регионального центра информатизации и оценки качества образования, в Удмуртии за четыре года Робототехническая олимпиада стала «центром притяжения» для детей, педагогов, родителей, по-настоящему увлеченных современными технологиями. За время проведения олимпиады с 2014 года количество команд-участниц увеличилось в пять раз.
В этом году в олимпиаде участвовали команды из Ижевска, Воткинска, Глазова, а также Алнашского, Вавожского, Завьяловского, Игринского, Сарапульского, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов.
Школьники конструировали роботов, способных высаживать деревья, устанавливать солнечные батареи, строить ветряные электростанции. В «Творческой категории» школьники реализовывали собственные идеи, не заданные регламентом олимпиады. Участники продемонстрировали судьям прототип устройства, моделирующего работу кисти, робота, который перевозит корм для сельскохозяйственных животных, прототип автомата, который выдает газированные напитки, и другие проекты.
По итогам олимпиады шесть команд от Удмуртии отправятся на Всероссийскую робототехническую олимпиаду в Иннополис (Татарстан).
Фото: Министерство образования и науки УР
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