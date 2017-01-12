Принцип действия: от уговоров – к приговорам
Череду профессиональных праздников наступившего года в нашей стране традиционно открывает День работников прокуратуры Российской Федерации. Свою родословную он ведет с 12 января 1722 года, когда по указу императора Петра I была создана система государственного надзора за соблюдением законов и борьбы с мздоимством и казнокрадством. Нынешний праздник отмечен знаменательной датой - 295-летием исторического пути прокуратуры России.
По традиции накануне профессионального праздника и вступления в новый год прокурор Удмуртской Республики встречается с журналистами, чтобы рассказать об основных итогах работы своего ведомства, состоянии преступности и законности в регионе.
Ошибка, которая радует
Пресс-конференцию Сергей Панов начал с позитивной информации.
– В прошлом году, – сказал Сергей Валентинович, – я попытался спрогнозировать некоторые показатели, характеризующие преступность в республике. Предполагал, с учетом экономических колебаний и курса рубля, рост насильственно-корыстных преступлений, грабежей, разбоев и т. д., но прогноз, к счастью, не оправдался. По этой категории мы не только не наблюдаем какого-то повышения уровня преступности в республике, но и есть значительное его снижение.
На треть сократилось количество разбойных нападений. Это очень неплохой показатель для Удмуртии. Ориентировочно на 14 процентов снизилась общая преступность, в том числе количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Вместе с тем Сергей Панов заявил, что беспокойство вызывает то, что в 2016 году не удалось сократить количество преступлений, связанных с умышленными убийствами.
К сожалению, не произошло снижения и фактов причинения тяжкого вреда здоровью.
Коррупция в структуре преступности
В числе важнейших итогов деятельности правоохранительных органов Сергей Панов называет интенсивность противодействия коррупции.
– От уговоров мы пришли к приговорам, - подчеркивает прокурор республики. - Мы совершенствовали республиканскую правовую базу, проводили в министерствах и ведомствах занятия по исключению коррупционных факторов и рисков из их деятельности. К сожалению, некоторые руководители этому не вняли. Если сравнить с прошлым годом, количество выявленных фактов взяточничества увеличилось в пять с лишним раз. В 2015 году их было десять, в 2016-м – 51 преступление. Это не означает, что республика впала в коррупционную пляску. Это результат деятельности правоохранительной системы, которая более успешно поработала в плане оперативно-разыскной деятельности и прокурорской работы.
Коррупционных преступлений выявлено около 250. Это меньше, чем в 2015 году, но по их значимости и весомости они более серьезные.
– Мы не занимаемся погоней за мелкими преступлениями, совершаемыми врачами, педагогами, - говорит Сергей Панов. - В структуре преступности их незначительное количество, не более трех процентов. Больше - представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Единой мерой ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства стало в нашей республике увольнение с должности. Факты известны всем.
2016 год мы прожили под гнетом грозящей катастрофы в сфере ЖКХ. То, что сегодня сети горячего водоснабжения и тепла в Ижевске отданы в концессию, может быть, правильный выход.
Сергей Панов заявил, что не берется оценивать хозяйственные взаимоотношения города и снабжающих организаций. Но прокуратура взяла под свой контроль юридические вопросы, которые обеспечивают не только обоснованность оплаты, но и обязанности тех, кто предоставляет услуги населению.
Чрезвычайная ситуация в ЖКХ Ижевска послужила хорошим уроком для органов власти. Сотни людей были подвергнуты административным взысканиям, одно дело закончилось судебным решением. Ошибка одного из руководителей администрации города, возможно, и не имела глобального характера, но нельзя было переносить графики проведения ремонтных работ на ноябрь. МВД продолжает расследование деятельности теплоснабжающей организации.
По следам предписаний
Проблема соблюдения социальных и трудовых прав граждан в 2016 году, по мнению Сергея Панова, была менее острой, чем в 2015-м, но вряд ли этим можно обольщаться. Официально задолженность по заработной плате в республике составляет 27 миллионов рублей, но только прокуроры неофициально заявили исков на 86 миллионов рублей по оплате труда. Большая часть взыскана.
Всего в этом году возбуждено 14 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы, девять из них – по представлениям прокуроров.
А вот за невыполнение обязанностей в сфере безопасности дорожного движения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 250 лиц. Более 600 предписаний прокуроры направили в целях понуждения органов власти к приведению дорог в нормативное состояние.
С точки зрения статистики, ДТП, которые признаны преступлениями, сократились в республике на 13 процентов, со смертельным исходом - на 18 процентов. Но по различным причинам на дорогах погибло 175 человек. Это очень большая цифра. По этим фактам возбуждены уголовные дела, в том числе и по Министерству дорожного хозяйства.
Под пристальным вниманием прокуратуры вопросы строительства, переселения из аварийного и ветхого жилья, проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И в этой сфере работниками прокуратуры направлены сотни представлений органам власти и управления.
До идеального порядка еще далеко
Часть своего выступления Сергей Панов посвятил исполнению законов в здравоохранении. Говоря об итогах проверок в отрасли, он констатировал, что до идеального порядка еще далеко. Гражданин, приходя в учреждение, должен четко знать: это муниципальное или государственное медицинское учреждение, где ему предоставят услуги бесплатно. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что до обеда пациент идет по записи к врачу, после обеда начинается бурная внебюджетная деятельность за плату. В ходе выездной комиссии в Ярском районе, например, было обнаружено, что три единицы оборудования стоимостью свыше миллиона рублей каждая, не используются. Спрашивается: зачем тратили деньги?
Сегодня приходится отметить, что в отношении ряда руководителей аптек возбуждены уголовные дела, поскольку возникли вопросы к проведению конкурсных процедур и ценообразованию.
– Не хотелось бы все вопросы решать исключительно уголовно-правовыми методами, - говорит Сергей Панов и предупреждает: - Надеемся, что все будет приведено в систему, обеспечивающую безупречную работу всех структур.
Число жалоб не снижается
На основании чего прокуратура строит и планирует свою работу? В первую очередь, ориентируется на информацию, полученную от жителей республики. Одновременно ведется мониторинг средств массовой информации. Количество обращений граждан продолжает оставаться примерно на одном уровне - свыше 35 тысяч в год. Каждое четвертое из них признается обоснованным, по ним принимаются меры прокурорского воздействия. Наиболее часто жалобы поступают по вопросам ЖКХ, соблюдения трудового, пенсионного и земельного законодательства. Немало вопросов, связанных и с деятельностью правоохранительных органов.
– Категорически не согласен с тем, - заявляет Сергей Панов, - что прокуроры вместе с судами только штампуют приговоры. Это не так. Не хотелось бы приводить этот пример, но приведу. В Устиновском районном суде рассматривалось дело в отношении лиц, привлекаемых по наркотической теме. По ходатайству прокуратуры суд признал материалы дела сфальсифицированными. Был вынесен оправдательный приговор, а оперуполномоченные поменялись с обвиняемыми местами, в настоящее время они заключены под стражу, в отношении их проводится расследование.
Сегодня правоохранительная система в Удмуртии значительно скоординирована. Не всегда решения совещаний по тем или иным вопросам предаются огласке. Но все руководители правоохранительных органов объединены единой целью – сделать все, чтобы республика оставалась одним из самых спокойных и безопасных регионов России.
Сводки бытовые, почти как фронтовые
Не знаю, кому как, а мне лично трудно понять тонкую градацию, которую проводят правоохранительные органы в отношении состава преступлений. За каждым таким событием – горе семьи, трагедия отдельного человека, которых могло не быть.
– Ежедневно открывая сводки, читаю их, как фронтовые, - признается прокурор республики. - Сожитель убивает сожительницу, жена - мужа, сын - отца, отец - сына. Все это происходит на фоне значительной алкоголизации групп населения, которые слабо ориентированы в общественной жизни. Что руководит этими людьми, непонятно. К сожалению, гибель от отравлений, связанных с чрезмерным употреблением алкогольной продукции, зашкаливает. В 2016 году свыше ста человек по этой причине ушли из жизни. Из них 21 человек погиб в результате потребления спиртосодержащей жидкости на основе метанола.
Позитивом в этой ситуации можно считать только то, что еще пять лет назад это трагическое число превышало сто человек. Количество смертельных случаев от употребления боярышника в Иркутской области нашу статистику еще не перешагнуло.
Но сегодня Удмуртия обращает на себя внимание тем, что каждое второе преступление в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения. Органы государственной и муниципальной власти понимают, что их действия, направленные на снижение уровня алкоголизации, недостаточны. Хотя статистика и свидетельствует о том, что потребление спиртных напитков в 2016 году в республике снизилось на 3,5 процента, никто не даст заверений, что освободившееся на рынке алкоголя место не заняли производители контрафактной алкогольной продукции.
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
В очередную 295-ю годовщину со дня образования прокуратуры России, следуя доброй традиции, хочу поздравить вас с профессиональным праздником.
Уважаемые коллеги, примите самые теплые поздравления по случаю нашего профессионального праздника! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, слаженной работы и новых успехов!
Дорогие ветераны, спасибо за то, что всегда в строю, помогаете нам профессиональными советами, участвуете в становлении молодых специалистов! Долголетия вам, больше радостных дней и жизненной энергии!
Прокурор Удмуртской Республики С.В. ПАНОВ
Фото: 18-21.ru
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