Сегодня, 2 марта в Ижевске сбили 12-летнюю девочку и ее маму. Ребенок погиб, а 51-летняя женщина получила травмы.
Дорожная авария произошла около 7:38 часов утра на пересечении улиц Пойма – Самолетная города Ижевска, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. 54-летний водитель автомобиля «Volkswagen Caravella», управляя автомобилем со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть улицы Пойма перед близко идущим транспортным средством.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу, девочка – от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи (реанимация).
Госавтоинспекция обращается к пешеходам: Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии! Человеческая жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Давайте сохраним ее вместе!
Фото: УГИБДД МВД по УР
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