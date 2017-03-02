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12-летнюю девочку сбили насмерть в Ижевске

2 марта
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P1130530 12-летнюю девочку сбили насмерть в Ижевске

Сегодня, 2 марта в Ижевске сбили 12-летнюю девочку и ее маму. Ребенок погиб, а 51-летняя женщина получила травмы.

Дорожная авария произошла около 7:38 часов утра на пересечении улиц Пойма – Самолетная города Ижевска, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. 54-летний водитель автомобиля «Volkswagen Caravella», управляя автомобилем со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть улицы Пойма перед близко идущим транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу, девочка – от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи (реанимация).

Госавтоинспекция обращается к пешеходам: Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии! Человеческая жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Давайте сохраним ее вместе!

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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