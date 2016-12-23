В 2015 году Ижевский автозавод отпраздновал 50-летие с того момента, когда министр оборонной промышленности СССР С.А. Зверев по указанию Д.Ф. Устинова приказом № 86 от 25 июня 1965 г. обязал директора «Ижмаша» И.Ф. Белобородова приступить к организации производства легковых автомобилей «Москвич».
22 октября 1964 года Д.Ф. Устинов подписал постановление ВСНХ № 101 «О мерах помощи в специализации завода МЗМА по выпуску экспортной продукции». Очереди за автомобилями «Москвич-408» внутри страны в то время исчислялись годами. Устинов предложил ускоренно организовать дополнительный выпуск автомобилей «Москвич-408» на мощностях оборонного комплекса и создать не один, а два новых завода. Один по выпуску 600 тысяч автомобилей иностранной модели, а второй с программой выпуска 300 тысяч автомобилей «Москвич».
Зная, что в казне государства нет больших денег на строительство двух автозаводов, Устинов предложил за деньги, выделяемые оборонному комплексу, при «Ижмаше» организовать сборку автомобилей из деталей, привозимых с «МЗМА». Это предложение было принято Брежневым и Косыгиным.
12 декабря 1966 года в Ижевске на напольном конвейере в корпусе «Прогресс» был собран первый автомобиль «Москвич-408». А в Тольятти первые автомобили «ВАЗ- 2101» сошли с конвейера только 19 апреля 1970 года. И свершилось это благодаря тому, что все 4 года строительства ВАЗа шло за счет денег от продажи автомобилей, собранных в том числе и в Ижевске.
30 октября 1970 года и в Ижевске был введен в эксплуатацию главный конвейер основного автозавода, а сборка автомобилей в корпусе «Прогресс» была прекращена.
Что было создано в Ижевске с автомобильной маркой ИЖ
1. Первая в мире трехступенчатая автоматическая гидромеханическая коробка передач ИЖ-2 с неподвижными осями валов для малолитражных автомобилей.
Эта простейшая по конструкции коробка с электронной системой управления защищена рядом авторских свидетельств на изобретения. Была испытана на стенде и на различных дорогах автополигона НАМИ и в ходе пробега в 1976 году до Байкала и обратно, когда даже между Омском и Новосибирском дорога была без асфальтового покрытия, а между Красноярском и Иркутском была только грунтовая дорога, не преодолеваемая в дождливую погоду.
Внедрить в производство коробку ИЖ-2 (находится в музее автозавода) не удалось, так как поддерживающий эту работу первый заместитель директора и он же главный инженер автозавода Ю.Д. Маслюков был переведен в Москву, а его преемник был противником этой работы.
2. Первый в мире джип ИЖ-5, не имеющий аналогов.
Изготовлен в 1970 году. Имел трехдверный несущий кузов, комфортабельный, как у легкового автомобиля, салон, гидропневматическую подвеску, самоблокирующиеся дифференциалы и оригинальную раздаточную коробку, защищенную авторским свидетельством на изобретение.
3. Первый в мире джип ИЖ-14 (имеется в музее).
Изготовлен и показан Д.Ф. Устинову в июне 1972 года. Является развитием конструкции автомобиля ИЖ-5. На производство ИЖ-14 не поставлен, так как Минавтопром уговорил правительство страны подобный автомобиль спроектировать на ВАЗе и начать выпускать с названием «Нива».
4. Первый в СССР переднеприводный малолитражный легковой автомобиль ИЖ-13.
Был изготовлен в 1972 году (находится в музее) с максимальным использованием агрегатов с автомобиля «Москвич-412». Задняя подвеска торсионная. Борьба за этот автомобиль закончилась тем, что Минавтопром добился принятия правительством решения об освоении переднеприводных автомобилей на ВАЗ, АЗЛК и ЗАЗ, а Ижмашу, относящемуся к Миноборонпрому, продолжить выпуск автомобилей с задним приводом.
5. Первые в СССР малолитражные грузовики ИЖ-2715 фургон и ИЖ-27151 пикап.
Начало выпуска - 1972 г. при высокой степени унификации с легковым автомобилем М-412.
6. Первый в СССР легковой автомобиль ИЖ-2125 «Комби» с кузовом хэтчбэк.
Начал выпускаться в 1973 году с большой степенью унификации с базовым автомобилем «Москвич-412». Послужил примером для АЗЛК, ВАЗ и ЗАЗ в создании своих базовых автомобилей также с кузовом типа хэтчбэк.
7. Первый в СССР легковой автомобиль ИЖ-19 с оригинальным аэродинамическим кузовом типа хэтчбэк и большим багажником.
Изготовлен в 1975 году с более просторным салоном, чем у ИЖ-2125, и более вместительным багажником. Деньги на освоение выделены не были. Находится в музее.
8. Первый в СССР грузопассажирский автомобиль ИЖ-27156 на базе автомобиля ИЖ-2715. Начал выпускаться в 1988 году.
Награжден медалью ВДНХ и пользовался большим спросом.
9. Первая в России и одна из первых в мире гибридная энергоустановка для легковых автомобилей.
Опытный образец, состоящий из малолитражного бензинового двигателя, электродвигателя Сарапульского электрогенераторного завода и электронной системы управления двигателями спроектирован, изготовлен и испытан на автомобиле в 1992-1994 годах. Выброс вредных веществ в выхлопных газах и расход топлива уменьшены более чем в два раза. Работы были остановлены из-за отсутствия финансирования.
10. Первый полностью созданный в СССР без помощи инофирм новый базовый легковой автомобиль ИЖ-2126.
Защищен рядом авторских свидетельств. На приемочных испытаниях в 1984 году ни в чем не уступил лучшему автомобилю года Форд Сиерра и переднеприводному Тойота Королла, что указано в акте приемочных испытаний.
Однако ИЖ-2126 вместо срочной постановки на производство был отправлен якобы для его «доводки» на фирму Рено. Согласно контракту на Рено были переданы в 1985 году все чертежи на автомобиль ИЖ-2126, все протоколы приемочных испытаний и четыре новых автомобиля ИЖ-2126.
Проведя полный цикл испытаний, французы с недоумением спросили, чего же ИжАвто хочет от Рено, если ИЖ-2126 соответствует всем европейским стандартам, в том числе и по пассивной безопасности. А убедившись, что ИЖ-2126 является социальным автомобилем, так как по сравнению с аналогами имеет меньшие затраты при изготовлении, спроектировали такой же социальный автомобиль «Рено Логан», используя решения, примененные в конструкции автомобиля ИЖ-2126.
Рено изменили полностью панель приборов. При выпуске первых же автомобилей выяснилось, что созданная панель приборов так отражалась на лобовом стекле, что водителю не видно дороги, и это было огромной антирекламой автомобилю ИЖ-2126, потребовалось срочно менять дизайн и конструкцию панели приборов.
ИЖ-2126 начал выпускаться только через 5 лет после приемочных испытаний в конце декабря 1990 года.
11. Первый в мире защищенный патентом № 42567 с приоритетом от 5 июля 1994 года грузовой автомобиль ИЖ-27171 пикап.
Его особенность в том, что при длине грузовой платформы и грузоподъемности на уровне лучших мировых аналогов вся передняя часть, включая сидения и кузов со всеми установленными агрегатами, полностью заимствована с легкового автомобиля ИЖ-2126. Задняя несущая грузовая часть автомобиля имеет оригинальную мощную силовую схему с установленными оригинальными рессорами, освоенными на Пермском механическом заводе им. В.И. Ленина, и усиленный задний мост, освоенный Ижевским механическим заводом.
12. Первые в стране оригинальные грузовой и грузопассажирский автомобили ИЖ-2717 и ИЖ-27172 соответственно.
Изготовлены на базе ИЖ-17171 пикап (имеются в музее). Успешно прошли в 1997 году приёмочные испытания, и началось изготовление штампов. Однако с приходом на завод компании «СОК» изготовление штампов прекратилось, а ИЖ-2717 стал выпускаться с временным колпаком, используя панели колпака ИЖ-2715.
13. Первый в России оригинальный легковой автомобиль ИЖ-21261 «Универсал» с увеличенным багажным отделением.
Создан на базе ИЖ-2126, прошнл принмочные испытания, был освоен производством в 2003 г., но сокращен в составе всего семейства автомобилей марки ИЖ.
14. Первый в России автомобиль ИЖ-2126 оснащннный двигателем «ВАЗ -321» рабочим объёмом двигателя 1,8 литра (установлен в музее).
Двигатель оригинальный, создан специалистами ВАЗ, с привлечением конструкторов ИжАвто.
Как автомобильная марка ИЖ была уничтожена
Выпуск автомобилей марки ИЖ был прекращён директором М.Н. Добындо, мечтавшим работать только с «КИА». Он ликвидировал 5 цехов: гальваники, термообработки, порошковой металлургии, автонормалей, мелкой штамповки и средней штамповки. Изделия этих цехов, размещенные на других заводах, резко подняли себестоимость автомобилей семейства ИЖ. После этого Добындо выпустил приказ № 206 от 12.05.2005 г. «О снятии с производства автомобилей семейства ИЖ», в п.1 которого приказано «Снять с производства автомобили семейства ИЖ с полным прекращением производства с 1 июля 2005 года».
Выпуск автомобилей почти со 100 тысяч в 2004 году уменьшился до 6 592 штук в 2010 году, и решением суда в марте 2010 г. автозавод был признан банкротом с увольнением М. Добындо.
Сейчас автозавод успешно работает благодаря грамотному управлению нынешнего директора М.С. Рябова.
Александр Кондрашкин, бывший заместитель по автомобилям главного конструктора Ижевского автозавода.
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