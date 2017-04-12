Комитет Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении законодательную инициативу Госсовета Удмуртии об установлении отцовства, согласно которой станет возможным записывать в свидетельство о рождении биологического отца, а не того, кто был указан в паспорте женщины как муж.
Депутаты Госсовета республики предложили, если мать ребёнка заявляет, что бывший супруг отцом ребёнка не является, устанавливать отцовство по правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 48 Семейного кодекса, то есть, по заявлению матери и биологического отца.
В настоящее время соответствующую запись ЗАГС ставит только на основании судебного решения.
В профильном комитете Госдумы напомнили, что норма, аналогичная проектируемой, была в Кодексе 1995 года, однако в 1997-м её убрали.
«Если мать заявляет, что её бывший супруг не является отцом ребёнка, рождённого в течение 300 дней с расторжения брака, то для установления отцовства достаточно заявления её и биологического отца», — говорится в отзыве на законопроект.
Документ также поддержали Заксобрание Алтайского края и парламент Кабардино-Балкарии.
Первое чтение в Государственной Думе назначено на 12 апреля 2017 года.
Напомним, с просьбой изменить российское законодательство в части установлении отцовства в Государственный Совет республики обратились глазовчане во время проведения Дня Государственного Совета в городе Глазове в мае 2015 года.
Пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики
Фото: архив пресс-службы Госсовета УР
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