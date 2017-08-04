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11 тонн мальков сазана выпустили в Каму

3 августа
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Это сделано, чтоб компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе при строительстве моста через Каму.

%d0%a1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd 2017 1 11 тонн мальков сазана выпустили в Каму

По программе зарыбления сегодня в Каму выпустили почти 11 тонн молоди сазана, сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. Рыба была доставлена на прошлой неделе автоцистерной из Пермского края. В крестьянско-фермерском хозяйстве А.С. Попова приобрели 83 376 мальков, каждый номинальным весом 131 грамма. Общая масса рыбы 10 тонн 922 килограмма. Цель зарыбления – компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности ( в том числе в ходе строительства моста через Каму).

Всех мальков по специальному гофрированному шлангу выпустили из автоцистерны в акватории Камы в районе села Каракулино. Уже на следующий год эти сазаны могут достигнуть веса нескольких килограммов.

Фото: Минприроды УР

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