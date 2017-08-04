По программе зарыбления сегодня в Каму выпустили почти 11 тонн молоди сазана, сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. Рыба была доставлена на прошлой неделе автоцистерной из Пермского края. В крестьянско-фермерском хозяйстве А.С. Попова приобрели 83 376 мальков, каждый номинальным весом 131 грамма. Общая масса рыбы 10 тонн 922 килограмма. Цель зарыбления – компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности ( в том числе в ходе строительства моста через Каму).
Всех мальков по специальному гофрированному шлангу выпустили из автоцистерны в акватории Камы в районе села Каракулино. Уже на следующий год эти сазаны могут достигнуть веса нескольких килограммов.
Фото: Минприроды УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.