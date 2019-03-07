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11 апреля в Ижевск прибудет поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом»

6 марта
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В вагонах и на платформах поезда - трофейное вооружение и военная техника, изъятая у сирийских террористов. Российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии, сопровождающие поезд, выступят в роли экскурсоводов.

Httpnews.syriantrain.mil.ru 11 апреля в Ижевск прибудет поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом»

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Минобороны России по решению Президента РФ Владимира Путина. Маршрут передвижной выставки охватит 60 городов, эшелон отправился из Москвы 23 февраля.

Как сообщает официальный сайт Минобороны РФ, поезд пройдёт путь от столицы России до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и вернётся обратно в Москву. Выставка трофеев преодолеет путь в более чем 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». В Ижевск поезд прибудет 11 апреля в 11.50. В течение нескольких часов выставку смогут посетить организованные группы школьников, студентов и всех желающих. Как сообщает официальный сайт Минобороны РФ, в эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырёх вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee. Помимо этого, в одном из вагонов развёрнута выставка работ военных художников и фотографов.

Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды вооружённых сил Российской Федерации.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" завершится 27 апреля в День независимости Сирии.

фото http://news.syriantrain.mil.ru

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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