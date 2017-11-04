Есть жизнь после ста!
В Дебесах Спиридон Григорьевич Максимов - местная знаменитость. Он ветеран войны, основатель династии сотрудников правоохранительных органов, а его семья одна из самых больших в селе. Шестеро детей, 10 внуков, 11 правнуков, в 2015 году родился прапраправнук Сергей. Спиридон Григорьевич всех помнит по именам.
22 октября ветеран органов внутренних дел Удмуртской Республики старшина милиции в отставке Спиридон Григорьевич Максимов отметил 100-летний юбилей. Судьба этого человека - живая история нашей страны.
Храбрый боец
Родился Спиридон Максимов в 1917 году в деревне Оник-Ирым тогда еще Зуринской волости. Окончив школу-семилетку, работал в колхозе, осваивал профессию токаря в Ижевске. В 1938 году судьба забросила Спиридона Максимова на Дальний Восток в армию легендарного Блюхера. Азы военного дела молодому красноармейцу пришлось постигать у озера Хасан в ожесточенных сражениях с японскими милитаристами.
Храброго инициативного бойца приметило командование. Он был направлен в полковую школу, в которой стал одним из лучших курсантов. Получив сержантское звание, Спиридон Григорьевич продолжил службу в своей части командиром отделения, затем – помощником командира взвода. Приближалось время демобилизации, но тут грянула Великая Отечественная война…
В боях с немецко-фашистскими захватчиками Спиридону Григорьевичу участвовать не пришлось: кадровый и умелый командир был оставлен для обучения молодых солдат военному делу.
Победоносно закончилась война на Западе, а на Востоке для Спиридона Григорьевича она только началась. В августе 1945 года он с боями прошел всю Маньчжурию. За храбрость и отличное исполнение командирских обязанностей Спиридон Григорьевич был награжден самой дорогой для него медалью «За боевые заслуги». Уже в мирное время к ней добавились медали «За победу над Японией», Жукова и орден Отечественной войны II степени.
Безупречная служба
Демобилизовался Спиридон Григорьевич в декабре 1945 года. Вернувшись в родные края, бывший пехотинец трудился в колхозе бригадиром, трактористом. Вскоре Максимова заприметили в милиции. В 1952 году он поступил на службу в Зуринское районное отделение милиции Министерства государственной безопасности УАССР. Через пять лет, в 1957 году, судьба связала его с Дебесами. Более 20 лет прослужил он в отделе внутренних дел Дебесского райисполкома УАССР. Его заслуги перед государством не раз были отмечены медалями «За безупречную службу в органах внутренних дел», «За отличную службу в охране общественного порядка» и другими.
Из органов внутренних дел Спиридон Максимов уволился в 1978 году в звании старшины. Находясь на пенсии, продолжал трудиться кочегаром в Дебесском ОВД.
Династия милиционеров
Спиридон Григорьевич стал примером для своих близких. Старший сын Анатолий продолжил дело отца. 22 года он прослужил в милиции в Москве. В органах внутренних дел служили два зятя Спиридона Максимова - Петр Суханов и Алексей Волков. Династию подхватили и внуки: Алексей Максимов в течение 17 лет проходил службу в ОВД Москвы; Юрий Волков несколько лет служил оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями, в настоящее время проходит службу в Управлении ФСИН России по УР. Внук Александр Суханов, служил в подразделении вневедомственной охраны МВД, в настоящее время проходит службу в Росгвардии. Внучка Марина Баутина – выпускница Московского юридического института МВД России, более 15 лет служит в одном из подразделений ГИБДД Москвы. Внук Сергей Александрович Максимов на протяжении 12 лет проходил службу в ОВД Дебесского района и в Дебесском отделе вневедомственной охраны.
Евгения Гущина, Татьяна Мятникова
Редакция газеты «Удмуртская правда» присоединяется к поздравлениям в адрес ветерана правоохранительных органов и желает здоровья, благополучия и семейного тепла.
Фото: Валерий НУРИАХМЕТОВ
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