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100 фото в минуту: в Удмуртии прошли первые соревнования для биатлонистов-любителей

9 октября
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24 сентября 2018 года, Ижевск. Более 2500 человек стали зрителями открытого первенства «Калашников Биатлон Фест». Трансляции забегов, селфи со звездами биатлона, фото с винтовками они загружали в сеть со скоростью до 75 Мбит/с. Посетители установили рекорд в интернете – скорость размещения информации в глобальной сети составила 100 фото в минуту.

Kalashnikov (1) 100 фото в минуту: в Удмуртии прошли первые соревнования для биатлонистов-любителей

Стабильное интернет-покрытие и надежную связь на фестивале обеспечила компания «МегаФон». Связисты модернизировали базовую станцию на стрелково-спортивном комплексе, оснастив ее оборудованием стандарта LTE, а накануне соревнований подготовили сеть к повышенной нагрузке и в два раза расширили емкость.

За время соревнований самой востребованной мобильной услугой стал интернет. Абоненты оператора загрузили объем трафика, равный размещению в социальных сетях более 40 000 фотографий – это в два раза больше, чем в любой другой день. Свыше 80% трафика прошло в сети 4G. Сеть была готова к таким нагрузкам, и сотни зрителей одновременно оставались на связи и пользовались высокоскоростным интернетом.

«Очевидно, что во время соревнований болельщики больше загружают фото и видео в интернет, тогда как в остальные дни чаще скачивают контент и звонят. Поэтому нам надо было обеспечить на территории спортивного комплекса устойчивую мобильную связь, а также поработать над увеличением скорости передачи и скорости загрузки, чтобы можно было с одинаковой легкостью слушать любимые треки, отвечать на сообщения из мессенджеров и делиться успехами в социальных сетях», – отметил Алексей Жарский, технический руководитель «МегаФона» в Удмуртии.

С помощью качественного 4G «МегаФон» также организовал онлайн-трансляцию фестиваля на популярном портале города, чтобы посмотреть соревнования мог каждый желающий независимо от местонахождения.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

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