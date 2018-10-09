Хоккей. Ответим акцией «С любовью» **Два очка из четырёх возможных набрала команда «Ижсталь» в матчах с командами-соседями в Нефтекамске...

Сопричастность. Под флагами ЦСКА Со счётом 2:0 женская футбольная команда ЦСКА выиграла в Ижевске матч у местного «Торпедо»....

В столице Удмуртской Республики открылся новый зал бокса **Сегодня в Ижевске на улице Холмогорова открыли новый зал бокса "Барс". В церемонии принял участие р...