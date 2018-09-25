Новая площадка для воркаута появилась в Малопургинском районе **В деревне Нижние Юри Малопургинского района открыли площадку для воркаута. Новый спортивный объект ...

Велокросс. Стартуют малые и зрелые **Среди 190 гонщиков на первенстве и чемпионате Ижевска по велокроссу были и представители Санкт-Пете...

В День оружейника в Ижевске пройдут Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников Биатлон ФЕСТ" **22 сентября в Ижевске на Республиканском стрелково—спортивном комплексе им. генерал—майора А.М. Дем...