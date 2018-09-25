Стабильное интернет-покрытие и надежную связь на фестивале обеспечила компания «МегаФон». Связисты модернизировали базовую станцию на стрелково-спортивном комплексе, оснастив ее оборудованием стандарта LTE, а накануне соревнований подготовили сеть к повышенной нагрузке и в два раза расширили емкость.
За время соревнований самой востребованной мобильной услугой стал интернет. Абоненты оператора загрузили объем трафика, равный размещению в социальных сетях более 40 000 фотографий – это в два раза больше, чем в любой другой день. Свыше 80% трафика прошло в сети 4G. Сеть была готова к таким нагрузкам, и сотни зрителей одновременно оставались на связи и пользовались высокоскоростным интернетом.
«Очевидно, что во время соревнований болельщики больше загружают фото и видео в интернет, тогда как в остальные дни чаще скачивают контент и звонят. Поэтому нам надо было обеспечить на территории спортивного комплекса устойчивую мобильную связь, а также поработать над увеличением скорости передачи и скорости загрузки, чтобы можно было с одинаковой легкостью слушать любимые треки, отвечать на сообщения из мессенджеров и делиться успехами в социальных сетях», – отметил Алексей Жарский, технический руководитель «МегаФона» в Удмуртии.
С помощью качественного 4G «МегаФон» также организовал онлайн-трансляцию фестиваля на популярном портале города, чтобы посмотреть соревнования мог каждый желающий независимо от местонахождения.
Информационная справка
«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.
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