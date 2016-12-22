10-летняя девочка получила смертельную травму, попав в дорожную аварию. Трагический случай произошел накануне, 15 декабря, в Вавожском районе Удмуртии, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
Около 19 часов на 21 км автодороги «Ува – Вавож» 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пешехода – девочку 10 лет, перебегавшую проезжую часть дороги перед близко идущим транспортным средством, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил смертельную травму.
На одежде девочки отсутствовали световозвращающие элементы, отмечают сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает основные причины наездов:
– дети зачастую передвигаются бегом, и нежелающие снижать скорость перед пешеходным переходом, или просто спешащие и невнимательные водители не успевают среагировать на возникновение опасности;
– в силу небольшого роста дети не видны из за припаркованных, либо остановившихся у перехода машин, а водители не желают удостовериться в отсутствии пешехода и пытаются проехать переход без остановки;
– нередко дети выбегают из-за автобуса, еще не успевшего отойти от остановочного комплекса.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии призывает водителей проявлять максимальную бдительность и осторожность при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, в обязательном порядке уступать дорогу детям при выполнении поворота и помнить, что сэкономленные секунды не могут сравниться с ценностью детской и жизни здоровья. Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям: уважаемые родители, ребенка необходимо с раннего возраста учить ориентироваться на дороге и соблюдать ее законы и учить, прежде всего, собственным примером.
Жизненно важный аспект дорожной безопасности – использование световозвращателей на одежде, либо предметах. Приобрести их можно в отделениях "Почта России", киосках печатных изданий и магазинах швейной фурнитуры. Обеспечить ими детей, родственников старшего поколения – значит сохранить их жизни.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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