Новое здание школы рассчитано на 825 учеников. Его строительство и оснащение обошлось в 433 миллиона рублей, треть из них потратили на оборудование. В новом трехэтажном здании есть спортивный, лекционный и актовый залы и даже зал хореографии, оснащенные самым современным оборудованием и приборами кабинеты химии, биологии, физики, информатики. Библиотека укомплектована учебниками и всеми художественными произведениями в соответствии с учебной программой. Есть читальный зал, в котором можно не только найти нужную информацию, но и с помощью технических средств побывать во всех библиотеках страны. Медицинский блок имеет все необходимые помещения – процедурный, прививочный, кабинет врача. Здание полностью соответствует требованиям для передвижения маломобильных групп населения. В школе действует свой медиа–центр, организованы различные зоны – творческий уголок с грифельной стеной для рисования, уголок буккроссинга с уютными креслами и многое другое.
Как отметила на торжественной церемонии открытия школы министр образования УР Светлана Болотникова, сложно придумать подарок лучше, чем новая школа в день знаний.
– Хочу сказать спасибо строителям, педагогам и родителям, а также Главе Удмуртии Александру Бречалову, который помогал нам, это очень много значит. Новая школа – это новые возможности, новые знания и новый старт.
– Мы очень рады, что школы строятся, и спасибо федерации, что нам помогают. Благодаря софинансированию удалось участвовать в программе, и до конца этого года будет достроена школа в селе Совхозном Завьяловского района и Алнашах. В республике большая потребность в новых местах, а самое главное, в модернизации школ, потому что мы должны успевать за нашими современными детьми, – подчеркнула вице–премьер Правительства УР Анастасия Муталенко.
Всего в 2018 году в республике введут 1485 новых ученических мест. В прошлом году в Удмуртии была введена в строй средняя общеобразовательная школы № 9 в городе Можге на 825 мест. В 2019 году откроется новая школа на улице Леваневского в Ижевске.
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