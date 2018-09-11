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1 сентября в столице Удмуртии свои двери распахнула новая школа в переулке Прасовском, построенная в рамках федеральной программы «Развитие образования»

8 сентября
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Еще два года назад школа № 46 была одной из самых маленьких и старых в Ижевске. Здание признали аварийным и снесли. На старом месте начали возводить новую школу, но из-за недостатка финансирования стройка останавливалась, и были опасения, что объект заморозят. Благодаря усилиям Главы республики Александра Бречалова школа попала в федеральную программу «Развитие образования» и получила финансирование.

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0 46 %d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f %d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba 1 сентября в столице Удмуртии свои двери распахнула новая школа в переулке Прасовском, построенная в рамках федеральной программы «Развитие образования»

Новое здание школы рассчитано на 825 учеников. Его строительство и оснащение обошлось в 433 миллиона рублей, треть из них потратили на оборудование. В новом трехэтажном здании есть спортивный, лекционный и актовый залы и даже зал хореографии, оснащенные самым современным оборудованием и приборами кабинеты химии, биологии, физики, информатики. Библиотека укомплектована учебниками и всеми художественными произведениями в соответствии с учебной программой. Есть читальный зал, в котором можно не только найти нужную информацию, но и с помощью технических средств побывать во всех библиотеках страны. Медицинский блок имеет все необходимые помещения – процедурный, прививочный, кабинет врача. Здание полностью соответствует требованиям для передвижения маломобильных групп населения. В школе действует свой медиа–центр, организованы различные зоны – творческий уголок с грифельной стеной для рисования, уголок буккроссинга с уютными креслами и многое другое.

Как отметила на торжественной церемонии открытия школы министр образования УР Светлана Болотникова, сложно придумать подарок лучше, чем новая школа в день знаний.

– Хочу сказать спасибо строителям, педагогам и родителям, а также Главе Удмуртии Александру Бречалову, который помогал нам, это очень много значит. Новая школа – это новые возможности, новые знания и новый старт.

– Мы очень рады, что школы строятся, и спасибо федерации, что нам помогают. Благодаря софинансированию удалось участвовать в программе, и до конца этого года будет достроена школа в селе Совхозном Завьяловского района и Алнашах. В республике большая потребность в новых местах, а самое главное, в модернизации школ, потому что мы должны успевать за нашими современными детьми, – подчеркнула вице–премьер Правительства УР Анастасия Муталенко.

Всего в 2018 году в республике введут 1485 новых ученических мест. В прошлом году в Удмуртии была введена в строй средняя общеобразовательная школы № 9 в городе Можге на 825 мест. В 2019 году откроется новая школа на улице Леваневского в Ижевске.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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