1 декабря 2017 года планируется торжественное открытие окон в следующих кредитно-финансовых учреждениях: Сбербанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Уралсиб, ВТБ 24, Россельхозбанк.
Широкий спектр услуг, которые планируется предоставлять для бизнеса, позволит решать различные вопросы: от регистрации в качестве предпринимателя до получения необходимых лицензий на отдельные виды деятельности. В перспективе можно будет получить всю информацию, которая может понадобиться предпринимателю в процессе ведения деятельности. В частности можно будет получить государственные и муниципальные меры поддержки, услуги Корпорации МСП, услуги финансово-кредитных организаций, а также организаций, выражающих интересы предпринимателей.
У таких окон множество преимуществ: все услуги предоставляются по принципу «одного окна», отпадает нужда посещать несколько государственных органов; получить необходимый сервис можно независимо от места нахождения организации; наличие консультаций и другие.
Теперь МФЦ поможет начать свое дело начинающим предпринимателям, а тем, кто уже является субъектом малого или среднего предпринимательства, - оформить необходимые документы или дать консультацию.
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