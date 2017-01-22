Ульфат Бадретдинов: «Детство – это центр Вселенной»
21 января члену Союза писателей России, главному редактору журнала «Кизили» Ульфату Бадретдинову исполняется 60 лет. Свой юбилей он встречает как лауреат премии Правительства Удмуртской Республики за лучшее литературное произведение для детей и юношества.
Как торговать с Францией
Глава Удмуртии дал интервью франко-российскому деловому журналу BizMag.
В Москве открылся XVI Съезд партии «Единая Россия»
В работе Съезда примет участие и делегация из Удмуртской Республики, а также избранные от Удмуртии депутаты Госдумы.
Глазовский МФК «Прогресс» не допустил реванша в Тюмени
Представители Удмуртии 15 января на выезде выясняли отношения с МФК "Тюмень".
С 1 января россияне начали жить по новым законам
Вступили в действие документы, принятые в ушедшем году.
В Удмуртии зарегистрировано более 200 случаев гриппа
Только за минувшую неделю - с 9 по 13 января 2017 года - лабораторно подтвердили 52 случая гриппа.
Воспитанники ижевской детской школы искусств № 2 вернулись с международного конкурса «Арт-Премиум» с россыпью наград
Шестнадцать ребят стали лауреатами первой степени, восемь талантливых детей привезли грамоты лауреатов второй степени, а один ученик школы взял высшую награду – Гран-при.
Небесное воинство материализуется в Ижевске
Около двадцати ледяных ангелов и архангелов будут охранять город до весны.
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
Им оказался 72-летний пенсионер.