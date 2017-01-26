Свежий номер Архив номеров Старый сайт
Студенческий бал пройдет в ИжГТУ в честь Татьяниного дня
24 января
Репетиции в университете идут полным ходом.
Экономика
Делегация Ирана прибыла в Удмуртию
25 января
В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставках в нефтегазовой области, промышленном и машиностроительном оборудовании, продвижении товаров на рынки других страны.
Спорт
Выбор после Польши
26 января
Общество
Две даты в истории Сарапула
26 января
150 лет назад открылось первое Сарапульское уездное земское собрание, а 145 лет назад была создана Сарапульская городская дума.
Здоровье
Диспансеризация населения
26 января
Образование
Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии
26 января
В техникуме созданы достойные условия для труда и быта сотрудников.
Культура
Небесное воинство материализуется в Ижевске
20 января
Около двадцати ледяных ангелов и архангелов будут охранять город до весны.
Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
Им оказался 72-летний пенсионер.
Поиск по сайту
Новости
Лучший кадетский класс Удмуртии определили на республиканских соревнованиях «Кубок вызова»
26 января
Глава Удмуртии проинспектировал, как идет подготовка к Республиканским зимним играм в Якшур Бодье
25 января
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова