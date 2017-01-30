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Шестьдесят концертов 60-го фестиваля

26 января
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Юбилейный форум «На родине Чайковского» меняет формат и держит в напряжении.

Экономика
Делегация Ирана прибыла в Удмуртию
25 января
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В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставках в нефтегазовой области, промышленном и машиностроительном оборудовании, продвижении товаров на рынки других страны.

Политика
Партия сделала выбор
27 января
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21 и 22 января в Москве прошел XVI съезд «Единой России».

Спорт
Атакующие гости
26 января
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Сегодня «Ижсталь» встречается с хоккейным клубом «Рязань».

Общество
В трудное время рядом с народом!
26 января
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Центр защиты прав граждан действует в Ижевске.

Здоровье
Диспансеризация населения
26 января
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«ООО «РГС-Медицина» напоминает, кому в 2017 году нужно пройти диспансеризацию.

Образование
Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии
26 января
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В техникуме созданы достойные условия для труда и быта сотрудников.

Культура
Какие объекты культуры Удмуртии получат финансирование в 2017 году?
27 января
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Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
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Им оказался 72-летний пенсионер.

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