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Новогодняя ночь в Удмуртии будет теплой
30 декабря 2016
Экономика
Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год
22 декабря 2016
Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол».
Спорт
Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с чемпионом
27 декабря 2016
Общество
Когда старость в радость
30 декабря 2016
ИЭМЗ «Купол» заботится о каждом своем ветеране.
Образование
Дети из Удмуртии отправятся на Кремлёвскую новогоднюю ёлку
21 декабря 2016
В состав делегации вошли 44 ребенка - отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты кадетских корпусов ПФО, воспитанники детских домов и школ-интернатов.
Культура
Кто вернет лосю части тела?
30 декабря 2016
Художники поспорили о том, как восстановить половые органы знаменитой ижевской скульптуре.
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Новости
Культура встала на новые колеса
30 декабря 2016
В Глазове нашли родителей, выбросивших своего новорожденного ребенка умирать на морозе
30 декабря 2016
Старинные часы опять идут
30 декабря 2016
Можгинский школьник вошел в число победителей Всероссийского вокального конкурса «Золотой голос России»
30 декабря 2016
Связисты насчитали миллион 4G-устройств на Урале
29 декабря 2016
Мошенники в Ижевске разослали сообщения от Сбербанка через Viber
28 декабря 20161
Депутаты Госсовета Удмуртии провели товарищеский матч по хоккею
28 декабря 2016
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова