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Взносы «приравняли» к налогам

5 февраля
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С 2017 года взносы для пенсий снова собирают налоговики.

Экономика
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
1 февраля
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Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.

Политика
Курс на развитие
2 февраля
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21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором участвовала и делегация из Удмуртии.

Спорт
Жители Удмуртии станут участниками Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
3 февраля
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Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на коньки.

Общество
Удмуртия помолодела
5 февраля
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Демографическая ситуация в республике остается стабильной.

Здоровье
Сможем ли укротить рак?
30 января
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2017 год объявлен в республике Годом профилактики онкологических заболеваний.

Образование
Из-за нехватки водителей и автобусов ученики в Дебесском районе вынуждены добираться до школы пешком
5 февраля
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Культура
Певец печали с далеких Фарер
5 февраля
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Одним из самых интересных концертов этого сезона в филармонии, выходящим за пределы классической программы, было выступление певца, мультиинструменталиста и автора песен с далеких Фарерских островов Фроуи Хансена.

Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
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Им оказался 72-летний пенсионер.

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