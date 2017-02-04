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Воплотившийся сон о чуде
3 февраля
Невероятные фантазии стали реальностью в шоу «Индии-Ра».
Экономика
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
1 февраля
Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.
Политика
Курс на развитие
2 февраля
21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором участвовала и делегация из Удмуртии.
Спорт
Жители Удмуртии станут участниками Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
3 февраля
Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на коньки.
Здоровье
Сможем ли укротить рак?
30 января
2017 год объявлен в республике Годом профилактики онкологических заболеваний.
Культура
Игорь Бабайлов – соавтор эпохи
2 февраля
Четверть века назад он уехал в Канаду жить и работать, но Россию любить не перестал.
Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
Им оказался 72-летний пенсионер.
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Новости
Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева на Универсиаде осталась без медалей, заняв четвертое место
3 февраля
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова