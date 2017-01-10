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С 13 января пенсионеры в Удмуртии начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей

9 января
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Экономика
Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год
22 декабря 2016
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Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол».

Политика
Новый лидер удмуртских «справедливороссов» рассказал о планах по развитию партии в регионе и предвыборной стратегии
30 декабря 2016
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Спорт
Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с чемпионом
27 декабря 2016
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Общество
Коммунальные службы в городах и районах Удмуртии мобилизуют на очистку крыш от снега
9 января
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Состояние кровель в условиях снежной зимы вызывает опасения. Толщина снежного покрова на некоторых зданиях достигает 50 см.

Здоровье
Утверждена заявка Удмуртии на вакцину против гриппа на следующий эпидемический сезон
9 января
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Образование
На пост ректора Ижевской сельхозакадемии переизбран Александр Любимов
6 января
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Культура
Кто вернет лосю части тела?
30 декабря 2016
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Художники поспорили о том, как восстановить половые органы знаменитой ижевской скульптуре.

Происшествия
В Балезино бомж пытался обокрасть ребенка
9 января
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Новости Rss

В Удмуртии ищут без вести пропавшую женщину
9 января
Глава Удмуртии предложил выполнить капитальный ремонт всей крыши дома в Ижевске, где произошло обрушение
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В Новый год старые добрые SMS победили WhatsApp
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Александр Соловьев подписал соглашение между правительством Удмуртии и российским экспортным центром
9 января
Ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Герман Власов
9 января
Свадьбу сыграли в одной из колоний Сарапула
9 января
С 10 января в Удмуртии начнется потепление
9 января
Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов проходит в Ижевске
9 января
В Удмуртии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного мороза
9 января
На севере Удмуртии столбик термометра опустится ниже -30 градусов
7 января

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