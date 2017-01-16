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Как дела прокурора

16 января
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Наш журналист на один день поменял профессию и узнал все тонкости этой работы

Экономика
«Чепецкое управление строительства» в Глазове признано банкротом
16 января
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Назначен новый конкурсный управляющий.В минимальные сроки будет разработан план по продаже ликвидного имущества.

Политика
Седьмой созыв Госдумы: первые шаги и первые планы народных избранников
13 января
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Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», представляющие Удмуртскую Республику, рассказали о первых законах, принятых нижней палатой федерального парламента.

Спорт
Глазов готовится встречать «Кубок Поколения- 2017»
16 января
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Общество
Стоимость проезда по мосту через Каму в первые месяцы будет снижена
16 января
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Она будет равна стоимости паромной переправы.

Здоровье
Артроз и остеохондроз: что объединяет эти болезни?
13 января
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Образование
Кизнерская «Чиветта» покоряет подиумы России
12 января
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Театр моды «Чиветта» кизнерской средней школы № 1 стал участником открытого российского конкурса детских и молодежных театров моды «Зимние забавы».

Культура
Тысяча и одно произведение искусства
16 января
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Коллекция кимоно рассказывает о жизни самураев, куртизанок и японских аристократов.

Происшествия
Столкновение фуры и легковушки произошло в воскресенье на трассе «Елабуга – Пермь»
16 января
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В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина, водитель легковушки.

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Новости Rss

Накануне Нового года в лесном массиве Воткинска уснула и насмерть замерзла 15-летняя школьница
16 января
Прямая линия по вопросам социальной поддержки пенсионеров, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации пройдет в Удмуртии
16 января
Морозная погода на этой неделе сменится снегопадами
16 января
На «Ижстали» подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
16 января
Гражданин Азербайджана зарезал насмерть 34-летнего жителя Удмуртии
16 января
Пенсионеров призывают не вестись на уловки мошенников
16 января
Пенсионер из Можгинского района заплатит 200 тысяч рублей за незаконный отстрел лося
14 января
В северной столице Удмуртии наградили победителей первого городского конкурса «Бренд Глазова»
14 января
Жителям Удмуртии напомнили, когда подарки и вознаграждения – вне закона
13 января
В Ижевске начали продавать товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга»
13 января

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
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