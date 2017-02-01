Np1 Свежий номер Архив номеров Старый сайт

Зам министра здравоохранения России Татьяна Яковлева посетила Удмуртию с рабочим визитом

1 февраля
0a4a7a01c1d21c12566f35f3b3c04e89

Целью визита стал анализ работы системы регионального здравоохранения и знакомство с работой лечебных учреждений.

Экономика
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
1 февраля
2

Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.

Политика
Депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов провел в Ижевске прием граждан
1 февраля
E585d50a97ace7dcc30deac6858573bc

Обращения граждан в этот раз касались ремонта дорог, пенсий и льгот, отсутствия общественного транспорта в одном из районов Ижевска и других тем.

Спорт
Талисманом 23-х зимних республиканских сельских спортивных игр станет Звезда надежды
30 января
Screenshot 2

Ожидается, что участниками спортивного форума станут около тысячи спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.

Общество
Это было непростое время
1 февраля
44743

24 января Юрию Филипповичу Кедрову исполнилось 80 лет. В летописи общественной и политической жизни нашей республики его имя больше известно как первого заместителя Председателя Верховного Совета УАССР. Но политическая карьера Юрия Филипповича неразрывно связана с несколькими годами истории газеты «Удмуртская правда». А это было очень непростое время.

Здоровье
Сможем ли укротить рак?
30 января
Img 0557

2017 год объявлен в республике Годом профилактики онкологических заболеваний.

Образование
Новая школа в Ижевске станет визитной карточкой удмуртского образования
30 января
Shkolnyi urok
Культура
Мемориальному дому-музею академика Николая Васильевича Мельникова 30 лет
1 февраля
%d0%94%d0%be%d0%bc %d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9 %d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0 %d0%9d.%d0%92. %d0%9c%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

Вот уже тридцать лет прошло с тех пор, как в Сарапуле появился единственный в России Мемориальный дом-музей академика Николая Васильевича Мельникова.

Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
2

Им оказался 72-летний пенсионер.

Поиск по сайту

Новости Rss

Глава Удмуртии подписал Соглашение о сотрудничестве с ЗАО СП «Брянсксельмаш»
1 февраля
1
Финалисты республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба» сразятся в Ижевске
1 февраля
Символы Севастополя и Дальнего Востока появятся на новых банкнотах номиналом в две тысячи и двести рублей
1 февраля
Женщина и ее 8-летний сын не смогли выбраться из горящего дома и погибли на пожаре
1 февраля
Две фуры столкнулись в Воткинском районе, один водитель погиб
1 февраля
Москитные сетки: закажи одну сетку, вторую получи в подарок
1 февраля
Реконструкция аэропорта в Ижевске оценивается в 2,6 миллиарда рублей
1 февраля
В Глазовском районе погиб водитель «ВАЗа» после столкновения с «КамАЗом»
1 февраля
Преподаватели вузов Удмуртии сразятся в спартакиаде «Здоровье»
31 января
Дорогу в Ярском районе до границы с Кировской областью отремонтируют в этом году
31 января

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо