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Экономика
Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год
22 декабря 2016
Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол».
Спорт
Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с чемпионом
27 декабря 2016
Общество
Коммунальные службы в городах и районах Удмуртии мобилизуют на очистку крыш от снега
9 января
Состояние кровель в условиях снежной зимы вызывает опасения. Толщина снежного покрова на некоторых зданиях достигает 50 см.
Культура
Кто вернет лосю части тела?
30 декабря 2016
Художники поспорили о том, как восстановить половые органы знаменитой ижевской скульптуре.
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Новости
Глава Удмуртии предложил выполнить капитальный ремонт всей крыши дома в Ижевске, где произошло обрушение
9 января
Александр Соловьев подписал соглашение между правительством Удмуртии и российским экспортным центром
9 января
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова