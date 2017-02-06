Взносы «приравняли» к налогам
С 2017 года взносы для пенсий снова собирают налоговики.
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.
Курс на развитие
21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором участвовала и делегация из Удмуртии.
Жители Удмуртии станут участниками Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на коньки.
Удмуртия помолодела
Демографическая ситуация в республике остается стабильной.
Сможем ли укротить рак?
2017 год объявлен в республике Годом профилактики онкологических заболеваний.
Певец печали с далеких Фарер
Одним из самых интересных концертов этого сезона в филармонии, выходящим за пределы классической программы, было выступление певца, мультиинструменталиста и автора песен с далеких Фарерских островов Фроуи Хансена.
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
Им оказался 72-летний пенсионер.