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Новогодняя ночь в Удмуртии будет теплой

30 декабря 2016
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Экономика
Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год
22 декабря 2016
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Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол».

Политика
Новый лидер удмуртских «справедливороссов» рассказал о планах по развитию партии в регионе и предвыборной стратегии
30 декабря 2016
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Спорт
Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с чемпионом
27 декабря 2016
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Общество
Когда старость в радость
30 декабря 2016
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ИЭМЗ «Купол» заботится о каждом своем ветеране.

Здоровье
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Удмуртии ожидается в январе
30 декабря 2016
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Образование
Дети из Удмуртии отправятся на Кремлёвскую новогоднюю ёлку
21 декабря 2016
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В состав делегации вошли 44 ребенка - отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты кадетских корпусов ПФО, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Культура
Кто вернет лосю части тела?
30 декабря 2016
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Художники поспорили о том, как восстановить половые органы знаменитой ижевской скульптуре.

Происшествия
24-летняя глазовчанка разбилась насмерть, выпав с балкона многоэтажки в Кирове
30 декабря 2016
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Новости Rss

Культура встала на новые колеса
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Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
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