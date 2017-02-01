Зам министра здравоохранения России Татьяна Яковлева посетила Удмуртию с рабочим визитом
Целью визита стал анализ работы системы регионального здравоохранения и знакомство с работой лечебных учреждений.
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.
Депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов провел в Ижевске прием граждан
Обращения граждан в этот раз касались ремонта дорог, пенсий и льгот, отсутствия общественного транспорта в одном из районов Ижевска и других тем.
Талисманом 23-х зимних республиканских сельских спортивных игр станет Звезда надежды
Ожидается, что участниками спортивного форума станут около тысячи спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.
Это было непростое время
24 января Юрию Филипповичу Кедрову исполнилось 80 лет. В летописи общественной и политической жизни нашей республики его имя больше известно как первого заместителя Председателя Верховного Совета УАССР. Но политическая карьера Юрия Филипповича неразрывно связана с несколькими годами истории газеты «Удмуртская правда». А это было очень непростое время.
Сможем ли укротить рак?
2017 год объявлен в республике Годом профилактики онкологических заболеваний.
Мемориальному дому-музею академика Николая Васильевича Мельникова 30 лет
Вот уже тридцать лет прошло с тех пор, как в Сарапуле появился единственный в России Мемориальный дом-музей академика Николая Васильевича Мельникова.
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
Им оказался 72-летний пенсионер.