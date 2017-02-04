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Воплотившийся сон о чуде

3 февраля
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Невероятные фантазии стали реальностью в шоу «Индии-Ра».

Экономика
На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов
1 февраля
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Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.

Политика
Курс на развитие
2 февраля
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21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором участвовала и делегация из Удмуртии.

Спорт
Жители Удмуртии станут участниками Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
3 февраля
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Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на коньки.

Общество
Почти 500 млн. рублей задолжали жители Удмуртии энергосбытовой компании
3 февраля
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Здоровье
Сможем ли укротить рак?
30 января
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2017 год объявлен в республике Годом профилактики онкологических заболеваний.

Образование
Новая школа в Ижевске станет визитной карточкой удмуртского образования
30 января
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Культура
Игорь Бабайлов – соавтор эпохи
2 февраля
Mama and i from my book greatest portrait moments

Четверть века назад он уехал в Канаду жить и работать, но Россию любить не перестал.

Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
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Им оказался 72-летний пенсионер.

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