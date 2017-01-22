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Ульфат Бадретдинов: «Детство – это центр Вселенной»

20 января
Invozho ru

21 января члену Союза писателей России, главному редактору журнала «Кизили» Ульфату Бадретдинову исполняется 60 лет. Свой юбилей он встречает как лауреат премии Правительства Удмуртской Республики за лучшее литературное произведение для детей и юношества.

Экономика
Как торговать с Францией
19 января
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Глава Удмуртии дал интервью франко-российскому деловому журналу BizMag.

Политика
В Москве открылся XVI Съезд партии «Единая Россия»
21 января
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В работе Съезда примет участие и делегация из Удмуртской Республики, а также избранные от Удмуртии депутаты Госдумы.

Спорт
Глазовский МФК «Прогресс» не допустил реванша в Тюмени
19 января
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Представители Удмуртии 15 января на выезде выясняли отношения с МФК "Тюмень".

Общество
С 1 января россияне начали жить по новым законам
20 января
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Вступили в действие документы, принятые в ушедшем году.

Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано более 200 случаев гриппа
18 января
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Только за минувшую неделю - с 9 по 13 января 2017 года - лабораторно подтвердили 52 случая гриппа.

Образование
Воспитанники ижевской детской школы искусств № 2 вернулись с международного конкурса «Арт-Премиум» с россыпью наград
19 января
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Шестнадцать ребят стали лауреатами первой степени, восемь талантливых детей привезли грамоты лауреатов второй степени, а один ученик школы взял высшую награду – Гран-при.

Культура
Небесное воинство материализуется в Ижевске
20 января
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Около двадцати ледяных ангелов и архангелов будут охранять город до весны.

Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
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Им оказался 72-летний пенсионер.

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Новости Rss

XVI Съезд партии «Единая Россия»: прямая трансляция
21 января
В Глазове пьяный водитель на «Ауди» сбил инспектора ДПС и провез его на капоте полкилометра
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20 января
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20 января
В декабре число сделок с недвижимостью выросло в Удмуртии
20 января
Главный судебный пристав Ильнур Махмутов покидает Удмуртию
20 января
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Жаворонки vs совы: Предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда
20 января
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Грузовой поезд травмировал 15-летнего подростка на железнодорожной станции в Можге
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