24 января Юрию Филипповичу Кедрову исполнилось 80 лет. В летописи общественной и политической жизни нашей республики его имя больше известно как первого заместителя Председателя Верховного Совета УАССР. Но политическая карьера Юрия Филипповича неразрывно связана с несколькими годами истории газеты «Удмуртская правда». А это было очень непростое время.