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Шестьдесят концертов 60-го фестиваля
26 января
Юбилейный форум «На родине Чайковского» меняет формат и держит в напряжении.
Экономика
Делегация Ирана прибыла в Удмуртию
25 января
В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставках в нефтегазовой области, промышленном и машиностроительном оборудовании, продвижении товаров на рынки других страны.
Политика
Партия сделала выбор
27 января
21 и 22 января в Москве прошел XVI съезд «Единой России».
Спорт
Атакующие гости
26 января
Сегодня «Ижсталь» встречается с хоккейным клубом «Рязань».
Общество
В трудное время рядом с народом!
26 января
Центр защиты прав граждан действует в Ижевске.
Здоровье
Диспансеризация населения
26 января
«ООО «РГС-Медицина» напоминает, кому в 2017 году нужно пройти диспансеризацию.
Образование
Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии
26 января
В техникуме созданы достойные условия для труда и быта сотрудников.
Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
Им оказался 72-летний пенсионер.
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Новости
В Ижевске прошло памятное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста
28 января
Мобильный портрет нестареющих Водолеев
27 января
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова