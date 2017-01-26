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Студенческий бал пройдет в ИжГТУ в честь Татьяниного дня

24 января
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Репетиции в университете идут полным ходом.

Экономика
Делегация Ирана прибыла в Удмуртию
25 января
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В состав иностранной делегации входят директора и управляющие компаний, специализирующихся на поставках в нефтегазовой области, промышленном и машиностроительном оборудовании, продвижении товаров на рынки других страны.

Политика
Александр Соловьев провел совещание по реализации проекта строительства мостовых переходов через Каму и реку Буй
25 января
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Спорт
Выбор после Польши
26 января
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Общество
Две даты в истории Сарапула
26 января
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150 лет назад открылось первое Сарапульское уездное земское собрание, а 145 лет назад была создана Сарапульская городская дума.

Здоровье
Диспансеризация населения
26 января
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Образование
Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии
26 января
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В техникуме созданы достойные условия для труда и быта сотрудников.

Культура
Небесное воинство материализуется в Ижевске
20 января
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Около двадцати ледяных ангелов и архангелов будут охранять город до весны.

Происшествия
Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске
18 января
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Им оказался 72-летний пенсионер.

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Новости Rss

Наш земляк Артем Стерхов одержал победу на этапе Кубка России по сноуборду в Ижевске
26 января
Лучший кадетский класс Удмуртии определили на республиканских соревнованиях «Кубок вызова»
26 января
Двух женщин сбил водитель «ВАЗа» в Ярском районе Удмуртии
26 января
Глава Удмуртии поздравил студентов республики с Татьяниным днем
25 января
Транспортные полицейские Ижевска провели акцию «Студенческий десант»
25 января
Центр помощи беременным и матерям в трудной жизненной ситуации появится в Ижевске
25 января
Топором и бензопилой угрожал мужчина своей подруге в Удмуртии
25 января
Глава Удмуртии проинспектировал, как идет подготовка к Республиканским зимним играм в Якшур Бодье
25 января
Мужчина, убивший девушку на кладбище в Удмуртии, подозревается еще в одном убийстве
25 января
4 млн рублей направят в этом году на поддержку театров в Сарапуле и Глазове
25 января

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
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Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
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